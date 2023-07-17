Шахтар підпише бразильського захисника

Шахтар підсилиться бразильцем

Шахтар підпише контракт на 5 років з 21-річним захисником Педрінью Азеведо.

Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, бразилець вже знаходиться у розташуванні гірників у Нідерландах, де команда проводить збори.

Попереднім клубом Педрінью був Атлетіко Паранаенсе, який розірвав з ним контракт у травні через підозри в іграх на контору.

Повідомлялося, що ім'я гравця називали фігуранти у справі півзахисника Браяна Гарсії, який звинувачувався у навмисному отриманні жовтої картки, за що, за версією слідства, отримав 80 тисяч бразильських реалів.

Ім'я Педрінью було названо, але він відповів на усі питання прокурора та слідство визнало його невинним, але контракт Атлетіко Паранаенсе з ним все одно розірвав.

Раніше Шахтар повісив цінник на Трубіна.