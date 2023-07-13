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Нані продовжить кар'єру в Адана Демірспор

36-річний гравець прилетить до Стамбулу для проходження медичних оглядів
Сьогодні 21:59 228 0
Нані продовжить кар'єру в Адана Демірспор
Фото: Getty Images
#Нані

Джерело - Чемпіон.

Португальський півзахисник Нані невдовзі стане гравцем Адана Демірспор.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

Найближчими днями 36-річний гравець прилетить до Стамбулу для проходження медичних оглядів.

Запрошенню вінгера посприяв новий головний тренер команди Патрік Клюйверт.

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