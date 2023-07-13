Нані продовжить кар'єру в Адана Демірспор

Джерело - Чемпіон.
Португальський півзахисник Нані невдовзі стане гравцем Адана Демірспор.
Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.
Найближчими днями 36-річний гравець прилетить до Стамбулу для проходження медичних оглядів.
🚨EXCL: 💙🇵🇹 #SüperLig |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 13, 2023
◉ Nani found an agreement with Adana Demirspor. He was a choice of Patrick Kluivert ✍️
◉ Medical exams will be done in Istanbul soon ⏳️ pic.twitter.com/toaaDRnmwu
Запрошенню вінгера посприяв новий головний тренер команди Патрік Клюйверт.
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