Нані продовжить кар'єру в Адана Демірспор

Португальський півзахисник Нані невдовзі стане гравцем Адана Демірспор.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

Найближчими днями 36-річний гравець прилетить до Стамбулу для проходження медичних оглядів.

🚨EXCL: 💙🇵🇹 #SüperLig |



◉ Nani found an agreement with Adana Demirspor. He was a choice of Patrick Kluivert ✍️



◉ Medical exams will be done in Istanbul soon ⏳️ pic.twitter.com/toaaDRnmwu