Новим головним тренером Лідса стане Даніель Фарке.

Про це повідомляє TalkSport.

Німецький фахівець вже узгодив умови співпраці.

