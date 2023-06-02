Головне
Світоліна дотиснула Блінкову у третьому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 18:39 955
Драма в Донецьку, лебедина пісня Дніпра та невдалий реванш Шахтаря: український слід у подвигах Севільї в Лізі Європи
Сьогодні 17:20 779
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 17:07 3235
Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю
Сьогодні 13:17 4394 1
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 10:59 1876 5
Денвер здолав Маямі в першому матчі фіналу плей-оф НБА
Сьогодні 08:41 416
Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем
Вчора 21:22 1319
Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс
Вчора 21:13 1488 1
У ПСЖ підтвердили відхід Мессі
Вчора 15:25 1437
Де можна побачити перший контракт Кличка
Вчора 15:15 15632 2
Прямі трансляції

Боруссія Менхенгладбах звільнила Фарке

Боруссія Менхенгладбах залишилась без головного тренера
Сьогодні 19:10 130 0
Боруссія Менхенгладбах звільнила Фарке
#Боруссія Менхенгладбах, #Даніель Фарке

Джерело - borussia.de.

Боруссія Менхенгладбах оголосила про відхід головного тренера Даніеля Фарке.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт було розірвано за обопільною згодою сторін.

Відзначимо, що Боруссія зайняла десяте місце в Бундеслізі. Команда набрала 43 очки у 34 матчах.

46-річний Фарке очолив Боруссію 4 червня 2022 року. До цього він залишив російський Краснодар після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю 4394 1
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією 3235
Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем 1319
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос 2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос 1876 5
Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його 6279
Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс 1488 1
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56504
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 33281 4
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 71305 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20613
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17219 7
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43586