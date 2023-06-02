Боруссія Менхенгладбах звільнила Фарке

Джерело - borussia.de.
Боруссія Менхенгладбах оголосила про відхід головного тренера Даніеля Фарке.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Контракт було розірвано за обопільною згодою сторін.
Відзначимо, що Боруссія зайняла десяте місце в Бундеслізі. Команда набрала 43 очки у 34 матчах.
46-річний Фарке очолив Боруссію 4 червня 2022 року. До цього він залишив російський Краснодар після початку повномасштабної агресії Росії проти України.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!