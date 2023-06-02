Боруссія Менхенгладбах звільнила Фарке

Боруссія Менхенгладбах залишилась без головного тренера

Боруссія Менхенгладбах оголосила про відхід головного тренера Даніеля Фарке.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт було розірвано за обопільною згодою сторін.

Відзначимо, що Боруссія зайняла десяте місце в Бундеслізі. Команда набрала 43 очки у 34 матчах.

46-річний Фарке очолив Боруссію 4 червня 2022 року. До цього він залишив російський Краснодар після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

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