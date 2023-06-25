Галатасарай може купити хавбека Шахтаря

Чемпіон Туреччини Галатасарай виявляє зацікавленість у підписанні півзахисника Шахтаря Майкона, який зараз на правах оренди виступає за бразильський Корінтіанс.

Про це повідомляє Globoesporte.

Очікується, що переговори між сторонами щодо трансферу 25-річного хавбека відбудуться найближчими днями.

Корінтіанс, у якого чинний орендний договір щодо Майкона до 31 грудня нинішнього року, буде зобов'язаний відпустити хавбека, оскільки раніше пообіцяв Шахтарю вчинити саме так, якщо "гірники" отримають пропозицію про продаж футболіста.

На цей час Корінтіанс не отримував попереджень від Майкона або Шахтаря з приводу дострокового завершення оренди, але якщо Галатасарай домовитися з гірниками, то бразильський клуб не матиме варіантів, окрім як відпустити півзахисника.

Майкон є вихованцем Корінтіанса, з якого у 2018 році за 6,6 мільйона євро перейшов до Шахтаря. У квітні минулого року, після початку повномасштабної фази російсько-української війни, Майкон повернувся до Бразилії і відтоді знову виступає у лавах тімау.