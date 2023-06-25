Палкін: Усі, окрім ФІФА намагаються щось зробити, щоб підтримати нашу боротьбу

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розкритикував ФІФА за відсутність підтримки українського футболу.

Про це він розповів порталу inews.

"Усі в демократичному світі підтримують Україну. Всі намагаються щось зробити, щоб підтримати нашу боротьбу. Всі, окрім ФІФА та деяких європейських клубів. Кінцевим пунктом призначення буде фонд солідарності для українських клубів.

Це буде нашою найбільшою перемогою, таким чином ми зможемо підтримати український футбол і гарантувати його виживання. З нашого боку боротьба не припиниться", - сказав Палкін.

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