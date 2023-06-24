Палкін: Ми не просто боремося за Шахтар, ми боремося за всіх

Гендиректор Шахтаря розкритикував ФІФА

Джерело - Sport Business.

Шахтар намагається підштовхнути ФІФА до створення фонду солідарності для українських клубів.

Про це заявив гендиректор "гірників" Сергій Палкін.

"Ми всі беремо участь в одному змаганні, але ФІФА дозволяє піти половині нашого складу. Як ми можемо конкурувати з іншими? Я міг би зрозуміти це, якби ми не грали в ЛЧ та УПЛ. Якби футбол в Україні зупинився і ми продовжили б після завершення війни, то я б погодився, але в нас просто забрали всіх наших гравців, а ми продовжуємо грати.

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Я все ще повинен заплатити всім своїм кредиторам. У нас був один випадок, коли клуб звернувся до ФІФА. ФІФА призначила посередника, і цей посередник намагався змусити мене заплатити цьому клубу. Я сказав: "Як я можу заплатити, якщо ФІФА дозволила піти моєму гравцю. Я навіть не можу його продати".

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В українському футболі у нас зараз нульовий дохід. У нас немає продажу квитків, тому що стадіони порожні. Немає спонсорства, тому що всі зникли, і ми маємо нульовий дохід від телевізійних прав. Як ми можемо платити? Де брати гроші? Кажуть, якщо ми не заплатимо, то УЄФА може забрати нашу футбольну ліцензію для участі у єфрокубках. Як це можливо? Але ФІФА майже неможливо перемогти у суді, система налаштована на це.

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Ми намагаємося підштовхнути ФІФА до створення фонду солідарності для українських клубів. Ми не просто боремося за Шахтар, ми боремося за всіх. Я не хочу, щоб ФІФА ставилася до нас так само, як до РФ та російських гравців, тому що на цю мить вони саме цим і займаються", - сказав Палкін.

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