Головне
Українська четвірка здобула срібну медаль на Європейських іграх
Сьогодні 15:29 341
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 17:19 6808
Ракицький продовжив контракт із Шахтарем
Сьогодні 16:57 278
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 16:54 344
Лузан здобула срібну медаль Європейських ігор
Сьогодні 16:18 274
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 14:48 73749 1
Дніпро-1, Динамо та Зоря виступають проти створення УПЛ ТБ
Сьогодні 13:55 662
Визначилися склади на благодійний матч для підтримки України
Сьогодні 13:36 1215
4 легенди Челсі зіграють в благодійному матчі на підтримку України
Сьогодні 12:40 651
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 11:04 81120 3
Прямі трансляції

Ювентус готовий підписати півзахисника Арсенала Парті

Італійці вже запропонували лондонцям 18 мільйонів євро
Сьогодні 15:40 227 0
Ювентус готовий підписати півзахисника Арсенала Парті
#Арсенал (Лондон), #Парті, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус має намір оформити трансфер півзахисника Арсенала Томаса Парті.

Про це повідомляє Corriere Dello Sport.

Італійці вже запропонували лондонцям 18 мільйонів євро за трансфер 30-річного гравця. Його контракт з Арсеналом спливає влітку наступного року.

Сам Парті вже узгодив з Ювентусом контракт на три роки. Все залежить від відповіді Арсенала щодо запропонованої суми трансферу.

Раніше Ювентус оголосив про відхід Ді Марії.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Екстренер Ф'юрі назвав переможця бою Ломаченко - Хейні Екстренер Ф'юрі назвав переможця бою Ломаченко - Хейні 13525
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 81120 3
Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21 Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21 21010 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 73749 1
Мілевський поставив росіянам запитання в інстаграмі Мілевський поставив росіянам запитання в інстаграмі 15575
Магучіх виграла змагання, провал Бех-Романчук: результати українців на чемпіонаті Європи Магучіх виграла змагання, провал Бех-Романчук: результати українців на чемпіонаті Європи 16195
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 301859 6
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9792 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 265441
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5771
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5551
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 33980 5