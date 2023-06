Ювентус має намір оформити трансфер півзахисника Арсенала Томаса Парті.

Про це повідомляє Corriere Dello Sport.

Італійці вже запропонували лондонцям 18 мільйонів євро за трансфер 30-річного гравця. Його контракт з Арсеналом спливає влітку наступного року.

Сам Парті вже узгодив з Ювентусом контракт на три роки. Все залежить від відповіді Арсенала щодо запропонованої суми трансферу.

