Динамо зіграло внічию з Відзевом у контрольному матчі

У понеділок, 13 січня київське Динамо провело свій третій контрольний матч у рамках тренувального збору в Туреччині. Команда Олександра Шовковського зіграла внічию 1:1 із польським Відзевом.

Динамо тривалий час поступалося в рахунку після голу, пропущеного наприкінці першого тайму. Проте на 88-й хвилині кияни зуміли відігратися завдяки точному удару Владислав Ваната з пенальті.

Товариський матч

13 січня

Динамо Київ – Відзев Лодзь – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Соболь, 1:1 – 88 Ванат (з пенальті)

Динамо: Моргун (Бущан, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 64), Біловар (Окон, 33, Дячук, 64), Слюбик (Михавко, 64), Караваєв (Тимчик, 64), Іщенко (Михайленко, 64), Піхальонок (Саленко, 64), Рубчинський (Шапаренко, 64), Брагару (Волошин, 64), Ярмоленко (Герич, 46, Кабаєв, 64), Герреро (Пономаренко, 30, Ванат, 64).

Нагадаємо, вчора у другому контрольному матчі в Туреччині Динамо обіграло ФКСБ з рахунком 2:1.