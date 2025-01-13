Світоліна за крок від сотої перемоги на Grand Slam: Australian Open-2025 у цифрах

Прев'ю українського сліду найзеленішого мейджора. У фокусі – лише цифри та факти

Australian Open-2025 вже відчинив двері основної сітки для любителів тенісу, однак через дощі перший день вийшов не дуже яскравим, і українська делегація відкрила свою програму із легким запізненням. На жаль, Юлія Стародубцева, попри близький матч, поступилася міцній Лейлі Фернандес (30 ракетка турніру) – 5:7, 4:6.

Втім, мета нашого матеріалу – поглянути на представників України крізь призму цифр, які найчастіше виступають цілком показово.

Отже, в основі АО, окрім Стародубцевої, яка вже покинула турнір, візьмуть старт п'ять українок: Костюк, Світоліна, Ястремська, Калініна та Снігур.

Юлія Стародубцева Getty Images

Відразу скажемо, що подібний український десант – один із найчисленніших в історії турніру. Більше було лише двічі, і то лише на одну одиницю.

Кількість українців в основі АО за останні роки:

7 (2024) – 6 (2023) – 5 (2022) – 3 (2021) – 5 (2020) – 4 (2019).

Рекордне представництво – сім українців – зафіксовано у 2024 та 2016 роках.

А новий рекорд усіх "Grand Slam" був встановлений нещодавно, на торішньому Вімблдоні. Тоді в основу пробилися одразу вісім українок: шість – напряму та дві – через сито кваліфікації.

Доречно ще раз нагадати, що в нинішньому сезоні вперше за 20 років ніхто з чоловічого розряду не пробився до учасників турніру; зникли з "шоломних" радарів Байндл (у дівоцтві – Козлова) та рекордсменка Цуренко; можуть нарікати на відсутність удачі Соболєва (що ні жереб, то катастрофа) і Завацька, яка так і залишилася поза турніром, будучи довгий час першою запасною на потрапляння у кваліфікацію.

Своєю чергою уважно стежимо за Олійниковою, яка академічно йде до бажаної мети – потрапляння до зони Grand Slam. На наш погляд, Олександра – головний претендент на посилення "синьо-жовтих" кольорів у професійному турі.

Вдруге поспіль, але й лише вдруге в історії турніру одразу три наші тенісистки стали сіянами під час жеребкування (Костюк, Світоліна, Ястремська). У певному роді їхній поул-позишн дає привід сподіватися, що за кількістю окремих перемог можна замахнутися на фонтан приємних емоцій. Звісно, позмагатися з успіхами торішнього турніру ледве можливо (півфінал Ястремської, чвертьфінал Костюк та загальні 13 виграшів на сім тенісисток основи), але потрапити до трійки найкращих результатів – цілком реально.

Марта Костюк Getty Images

А поки що він виглядає так:

13 (2024)

11 (2018)

8 (2011)

Варто зазначити, що торішній улов у 13 перемог – найкращий показник українців на мейджорах за історію, який було покращено одразу на два кроки.

Минулий турнір, як відомо, переписав один із найбільших рекордів. Йдеться про півфінал Ястремської (нагадуємо, пройшовши шлях із кваліфікації!). Вона встановила новий український орієнтир у Мельбурні, який до цього красувався на позначці "чвертьфінал": Долгополов (2011), Світоліна (2018, 2019) та Костюк (2024).

Даяна Ястремська Getty Images

Одним із найяскравіших потенційних рекордів, який у разі успіху (віримо, що він станеться незабаром) напевно заповнить усі ЗМІ та соцмережі, пов'язані з українським тенісом та Еліною Світоліною. А саме – кількість її перемог в основі "GS". Напередодні Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2025 року в її активі 98 перемог плюс одна технічна.

ТОП-УКРАЇНЦІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ ПЕРЕМОГ В ОСНОВІ GRAND SLAM

Еліна Світоліна – 98 (+1) Андрій Медведєв – 60 (+3 у складі СНД) Леся Цуренко – 38 Олександр Долгополов – 34 Катерина Бондаренко – 29 Олена Бондаренко – 26 Марта Костюк – 25 Сергій Стаховський – 24 Даяна Ястремська – 18 Тетяна Перебийніс – 12 Юлія Вакуленко – 12

Еліна Світоліна Getty Images

Ще одним цікавим, але найчастіше недооціненим виглядає список за кількістю участі в основі Grand Slam, адже не лише дійти, а на якийсь час затриматися на такому рівні – безумовний успіх особистої кар'єри.

ТОП-УКРАЇНЦІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ УЧАСТЕЙ В ОСНОВІ GRAND SLAM

Леся Цуренко – 45 Еліна Світоліна – 43 Катерина Бондаренко – 39 Сергій Стаховський – 37 Андрій Медведєв – 33*+1 під прапором СНД Олександр Долгополов – 30 Олена Бондаренко – 26 Катерина Байндл – 25 Марта Костюк – 20 Даяна Ястремська – 20

І насамкінець зазначимо, що 20 українських тенісистів мають переможні матчі на АО. Лідером є Світоліна (25), яка майже вдвічі обігнала легендарного Медведєва (13). Не забігатимемо наперед, але є передумови, що у трійці за кількістю перемог у Мельбурні відбудуться зміни вже протягом нинішнього турніру.

Відповідальний редактор – Станіслав Лисак