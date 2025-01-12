Рупольдинг-2025. Розклад п'ятого етапу Кубку світу

З 15 по 19 січня 2025 року в німецькому Рупольдингу відбудеться п'ятий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

У програмі етапу заплановані індивідуальні гонки, естафети та масстарти серед чоловіків і жінок.

Розклад етапу Кубку світу в Рупольдингу

15.01.2025 | 15:10 | Індивідуальна гонка, чоловіки

16.01.2025 | 15:10 | Індивідуальна гонка, жінки

17.01.2025 | 15:20 | Естафета, чоловіки

18.01.2025 | 15:20 | Естафета, жінки

19.01.2025 | 13:30 | Масстарт, чоловіки

19.01.2025 | 16:00 | Масстарт, жінки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок п'ятого етапу Кубку світу.