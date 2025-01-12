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Рупольдинг-2025. Розклад п'ятого етапу Кубку світу

Денис Шаховець — 12 січня 2025, 18:35
Рупольдинг-2025. Розклад п'ятого етапу Кубку світу
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

З 15 по 19 січня 2025 року в німецькому Рупольдингу відбудеться п'ятий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

У програмі етапу заплановані індивідуальні гонки, естафети та масстарти серед чоловіків і жінок.

Розклад етапу Кубку світу в Рупольдингу

  • 15.01.2025 | 15:10 | Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 16.01.2025 | 15:10 | Індивідуальна гонка, жінки
  • 17.01.2025 | 15:20 | Естафета, чоловіки
  • 18.01.2025 | 15:20 | Естафета, жінки
  • 19.01.2025 | 13:30 | Масстарт, чоловіки
  • 19.01.2025 | 16:00 | Масстарт, жінки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок п'ятого етапу Кубку світу.

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