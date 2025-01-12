Рупольдинг-2025. Розклад п'ятого етапу Кубку світу
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
З 15 по 19 січня 2025 року в німецькому Рупольдингу відбудеться п'ятий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.
У програмі етапу заплановані індивідуальні гонки, естафети та масстарти серед чоловіків і жінок.
Розклад етапу Кубку світу в Рупольдингу
- 15.01.2025 | 15:10 | Індивідуальна гонка, чоловіки
- 16.01.2025 | 15:10 | Індивідуальна гонка, жінки
- 17.01.2025 | 15:20 | Естафета, чоловіки
- 18.01.2025 | 15:20 | Естафета, жінки
- 19.01.2025 | 13:30 | Масстарт, чоловіки
- 19.01.2025 | 16:00 | Масстарт, жінки
В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.
"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок п'ятого етапу Кубку світу.