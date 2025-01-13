Український вінгер може змінити клубну прописку в європейському чемпіонаті

Український вінгер Лехії Максим Хлань може стати гравцем краківської Вечисти.

Про це повідомляє Przeglad Sportowy.

За інформацією джерела, власник клубу зацікавлений у запрошенні 21-річного футболіста, але невідомо, чи погодиться Максим на те, щоб приєднатися до клубу з другої ліги.

Вечиста наразі займає друге місце в турнірній таблиці з 45 очками в активі після 19 турів.

У поточному сезоні Хлань провів 15 матчів на клубному рівні, забив 1 гол і віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Польський футбольний союз призупинив дію ліцензії клубу Лехія та наклав на команду трансферний бан.