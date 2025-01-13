Росіянам тут не місце: колишнього чемпіона та зірку UFC вигнали з літака

Колишній боєць UFC Хабіб Нурмагомедов знову опинився в центрі уваги. Цього разу – не через бій у клітці, а через скандал у літаку. Російського спортсмена зняли з рейсу Лас-Вегас — Лос-Анджелес після конфлікту з бортпровідницею.

На відео, яке розлетілося в соцмережах, видно, як стюардеса вступає в суперечку з Хабібом. Конфлікт виник через те, що 36-річний росіянин сидів у ряду біля аварійного виходу. За правилами безпеки, пасажири на цих місцях мають бути готові допомогти у разі надзвичайної ситуації. Бортпровідниця спитала у Нурмагомедова, чи він готовий до цього.

Читайте також : Відео Легенда UFC ледь не побився за лаштунками із братами Хабіба

Схоже, Хабіб не зрозумів, про що йдеться, що й призвело до непорозуміння. Спортсмен відмовився пересідати на інше місце, назвавши таку вимогу несправедливою.

"Коли я проходив реєстрацію, мене спитали, чи я знаю англійську. Я відповів, що знаю. Чому тоді зі мною так поводяться?" – обурився Хабіб.

Бортпровідниця вирішила не продовжувати дискусію та викликала керівника екіпажу, який і попросив Хабіба покинути літак.

Очевидці розповідають, що спортсмен виглядав роздратованим і не розумів причини такого рішення. Інцидент викликав активне обговорення в соцмережах: одні стали на захист Нурмагомедова, звинувативши авіакомпанію у дискримінації, інші підтримали дії екіпажу, вказуючи на важливість дотримання правил безпеки.