Карпати підписали колишнього захисника Кривбаса

Український захисник Тимур Стецьков, який напередодні покинув Кривбас, підписав контракт із Карпатами.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

Про термін угоди нічого не повідомляється. Раніше була інформація, що контракт буде підписано на 3 роки з опцією продовження.

Також зазначалося, шо приблизна вартість трансферу склала близько 500 тис доларів.

Тимур став футболістом Кривбасу в червні 2022 року. За цей час відіграв у 65 офіційних матчах, забив 4 голи. В поточному сезоні на його рахунку 8 поєдинків та 1 гол.

Нагадаємо, на початку вересня Стецькова виключили з загального тренувального процесу Кривбаса. Пізніше гендиректор клубу Володимир Баєнко заявив, що керівництво пропонувало 26-річному центрбеку одну з найвищих зарплат у команді, але гравець думками був уже не в Кривбасі.