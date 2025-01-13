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Анчелотті прокоментував розгромну поразку від Барселони у фіналі Суперкубку Іспанії

Руслан Травкін — 13 січня 2025, 02:49
Анчелотті прокоментував розгромну поразку від Барселони у фіналі Суперкубку Іспанії
Карло Анчелотті
UEFA

Наставник мадридського Реала Карло Анчелотті вважає, що погані дії у захисті стали головною причиною розгромної поразки (2:5) від Барселони у фіналі Суперкубку Іспанії.

Слова фахівця цитує Marca.

"Поганий вечір, ми засмучені, як і всі наші фанати. Ми розчаровані, нема сенсу це приховувати, але такий футбол. Іноді тобі вдається перемогти, іноді потрібно винести урок із поразки. Нам треба дивитися вперед, от і все. Просто дивитися вперед.

Ми погано оборонялися, і це сталося нам боком. Суперник знаходив прості шляхи для того, щоб забити. Ми погано оборонялися як у випадку з високим пресингом, так і у разі гри низьким блоком.

У перерві я сказав футболістам, що треба почати грати у футбол, бо у першому таймі ми цього не робили. Ми робили довгі закиди, але план був іншим. Я сказав, що можна програвати матчі, але не так, як ми грали у першому таймі", – сказав Анчелотті.

Нагадаємо, Барселона в півфіналі здобула перемогу над Атлетиком з Більбао, а мадридський колектив розгромив Мальорку.

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