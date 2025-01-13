Осака помстилась Гарсії за минулорічну поразку на Australian Open

Експерша ракетка світу Наомі Осака (51) вийшла до другого раунду Australian Open 2025. У стартовому матчі японка здолала француженку Каролін Гарсію (67) з рахунком 6:3, 3:6, 6:3.

Обидві тенісистки подали на 7 ейсів, Осака припустилась 3 подвійних помилок. Наомі використала 4 з 6 брейк-пойнтів, суперниця – 2 з 6.

Ця перемога стала для Осаки першою на кортах Мельбурна після народження доньки. У 2024 році дворазова чемпіонка турніру поступилася Гарсії на аналогічній стадії – 4:6, 6:7(2).

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Наомі Осака (Японія) – Каролін Гарсія (Франція) 6:3, 3:6, 6:3

Цікаво, що в одному із моментів грубої помилки припустилась система перевірки перетину лінії Hawk Eye Live, вказавши, що м'яч влучив у корт після удару француженки.

Відзначимо, що японська тенісистка повернулася до туру в січні минулого року. Після декретної відпустки їй вдалося здобути лише по одній перемозі на кожному з турнірів Grand Slam.

У наступному раунді Осака зустрінеться з чешкою Кароліною Муховою, якій вона програла у другому колі US Open-2024. Загальний рахунок у їхніх очних зустрічах наразі рівний – 2:2.