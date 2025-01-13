Швьонтек встановила унікальне досягнення для жіночого тенісу сучасності
Друга ракетка світу Іга Швьонтек успішно стартувала на Australian Open 2025.
На старті основної сітки полька обіграла Катержину Синякову (50) з рахунком 6:3, 6:4. Обидві тенісистки виконали по одному ейсу, чешка припустилась 4 подвійних помилок. Швьонтек реалізувала 4 з 5 брейк-пойнтів, суперниця – 2 з 3.
Відзначимо, що Іга удвадцяте поспіль пройшла перше коло на турнірах Grand Slam. Полька – єдина тенісистка WTA-Туру, яка жодного разу не вибувала в першому раунді мейджорів у поточному десятилітті.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів
Іга Швьонтек (Польща, 2) – Катержина Синякова (Чехія) 6:3, 6:4
У другому колі суперницею Швьонтек стане Ребекка Шрамкова (49) зі Словаччини.
Найкращий результат для Іги в Австралії був у 2022 році – вихід до півфіналу.