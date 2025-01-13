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Швьонтек встановила унікальне досягнення для жіночого тенісу сучасності

Володимир Клепач — 13 січня 2025, 16:26
Швьонтек встановила унікальне досягнення для жіночого тенісу сучасності
Іга Свьонтек
Getty Images

Друга ракетка світу Іга Швьонтек успішно стартувала на Australian Open 2025.

На старті основної сітки полька обіграла Катержину Синякову (50) з рахунком 6:3, 6:4. Обидві тенісистки виконали по одному ейсу, чешка припустилась 4 подвійних помилок. Швьонтек реалізувала 4 з 5 брейк-пойнтів, суперниця – 2 з 3.

Відзначимо, що Іга удвадцяте поспіль пройшла перше коло на турнірах Grand Slam. Полька – єдина тенісистка WTA-Туру, яка жодного разу не вибувала в першому раунді мейджорів у поточному десятилітті.

Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Іга Швьонтек (Польща, 2) – Катержина Синякова (Чехія) 6:3, 6:4

У другому колі суперницею Швьонтек стане Ребекка Шрамкова (49) зі Словаччини.

Найкращий результат для Іги в Австралії був у 2022 році – вихід до півфіналу.

Іга Швьонтек Australian Open-2025

Іга Швьонтек

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