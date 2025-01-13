Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) оголосив про завершення професійної кар'єри.

Відповідне відео британський боксер виклав у Instagram.

"Я буду не багатослівним. Я хотів би оголосити про своє завершення боксерської кар'єри. Це було приголомшливо і я насолоджувався кожною хвилиною", – сказав Ф'юрі.

Також 36-річний боксер подякував уболівальникам та привітав їх з новим роком в описі відео:

"Дякуємо, це було неймовірно, дякуємо всім, хто допоміг нам! З Новим роком! Ісус – Цар нині і навіки".

Нагадаємо, що цього року Тайсон Ф'юрі провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Напередодні ширились чутки, що 36-річний Ф'юрі може провести поєдинок з іншим британським боксером Ентоні Джошуа. Також повідомлялося, що "циганський король" готовий дати реванш Володимиру Кличку, якщо не зможе погодити умови поєдинку з Джошуа.