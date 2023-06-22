Яворський залишив Ворсклу

Ворскла оголосила, що захисник Сергій Яворський залишає команду.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Термін дії його контракту закінчився. Продовжувати співпрацю з футболістом не стали.

"Період своєї ігрової кар’єри, який я провів у Полтаві, можу занести лише в актив. Затишне місто, його люди та вболівальники – всі ці чинники давали вдосталь сил та емоцій, аби в кожному наступному матчі виходити з новою мотивацією. Так, сьогодні я перегортаю цю сторінку, і хочу подякувати всім, хто був поруч зі мною впродовж трьох чудових сезонів. Бажаю кожному з нас миру та спокою. Все буде Україна", — сказав Яворський.