Яворський залишив Ворсклу

Джерело - vorskla.com.ua.
Ворскла оголосила, що захисник Сергій Яворський залишає команду.
Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.
Термін дії його контракту закінчився. Продовжувати співпрацю з футболістом не стали.
"Період своєї ігрової кар’єри, який я провів у Полтаві, можу занести лише в актив. Затишне місто, його люди та вболівальники – всі ці чинники давали вдосталь сил та емоцій, аби в кожному наступному матчі виходити з новою мотивацією. Так, сьогодні я перегортаю цю сторінку, і хочу подякувати всім, хто був поруч зі мною впродовж трьох чудових сезонів. Бажаю кожному з нас миру та спокою. Все буде Україна", — сказав Яворський.
33-річний захисник провів за полтавський клуб 58 зустрічей в усіх турнірах упродовж трьох сезонів.
Раніше Ворскла дізналася суперника у кваліфікації Ліги конференцій.