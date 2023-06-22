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Яворський залишив Ворсклу

Клуб не став продовжувати контракт
Сьогодні 16:37 269 0
Яворський залишив Ворсклу
#Ворскла, #Чемпіонат України, УПЛ, #Сергій Яворський

Джерело - vorskla.com.ua.

Ворскла оголосила, що захисник Сергій Яворський залишає команду.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Термін дії його контракту закінчився. Продовжувати співпрацю з футболістом не стали.

"Період своєї ігрової кар’єри, який я провів у Полтаві, можу занести лише в актив. Затишне місто, його люди та вболівальники – всі ці чинники давали вдосталь сил та емоцій, аби в кожному наступному матчі виходити з новою мотивацією. Так, сьогодні я перегортаю цю сторінку, і хочу подякувати всім, хто був поруч зі мною впродовж трьох чудових сезонів. Бажаю кожному з нас миру та спокою. Все буде Україна", — сказав Яворський.

33-річний захисник провів за полтавський клуб 58 зустрічей в усіх турнірах упродовж трьох сезонів.

Раніше Ворскла дізналася суперника у кваліфікації Ліги конференцій.

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