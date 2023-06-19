Син Анчелотті може очолити збірну Бразилії цього літа

Бразильська федерація футболу зараз обговорює цей варіант

Джерело - ESPN.

Син Карло Анчелотті Давіде, який працює помічником батька з 2016 року, цього літа може очолити збірну Бразилії.

Про це повідомляє ESPN.

Бразильська федерація футболу зараз обговорює цей варіант.

Анчелотті-старший, контракт якого з Реалом розрахований до літа наступного року, хотів би мати довірену людину на чолі збірної Бразилії перед тим, як очолити пентакампеонів.

Це має прискорити ефект роботи Анчелотті-старшого влітку 2024 року.

Повідомлялося, що син Анчелотті може очолити Евертон.

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