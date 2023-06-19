Син Анчелотті може очолити збірну Бразилії цього літа

Джерело - ESPN.
Син Карло Анчелотті Давіде, який працює помічником батька з 2016 року, цього літа може очолити збірну Бразилії.
Про це повідомляє ESPN.
Бразильська федерація футболу зараз обговорює цей варіант.
Анчелотті-старший, контракт якого з Реалом розрахований до літа наступного року, хотів би мати довірену людину на чолі збірної Бразилії перед тим, як очолити пентакампеонів.
Це має прискорити ефект роботи Анчелотті-старшого влітку 2024 року.
Повідомлялося, що син Анчелотті може очолити Евертон.
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