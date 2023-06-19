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Навас - перший гравець, який виграв чемпіонат світу, чемпіонат Європи та Лігу націй

Збірна Іспанія виграла Лігу націй
Сьогодні 09:52 290 0
Навас - перший гравець, який виграв чемпіонат світу, чемпіонат Європи та Лігу націй
#Ліга націй УЄФА, #Навас, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

Захисник Севільї Хесус Навас встановив унікальне досягнення, вигравши зі збірною Іспанії Ліги націй.

Про це повідомляє Squawka Football.

Іспанець став першим футболістом, якому вдалося виграти чемпіонат світу, чемпіонат Європи та Лігу Націй.

Чемпіоном світу крайній захисник став у 2010 році на турнірі в ПАР, чемпіоном Європи у 2012-му – на турнірі в Україні та Польщі.

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