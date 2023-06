Навас - перший гравець, який виграв чемпіонат світу, чемпіонат Європи та Лігу націй

Захисник Севільї Хесус Навас встановив унікальне досягнення, вигравши зі збірною Іспанії Ліги націй.

Про це повідомляє Squawka Football.

Іспанець став першим футболістом, якому вдалося виграти чемпіонат світу, чемпіонат Європи та Лігу Націй.

Чемпіоном світу крайній захисник став у 2010 році на турнірі в ПАР, чемпіоном Європи у 2012-му – на турнірі в Україні та Польщі.

Jesús Navas is the first player to win the FIFA World Cup, UEFA European Championship and the UEFA Nations League.



The oldest player in Spain's history writes another chapter in the record books.



