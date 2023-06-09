УАФ: Процедура оскарження відсторонення Павелка триває

УАФ прокоментувала чутки про те, що адвокат Андрія Павелка відкликав апеляційну скаргу на рішення Печерського суду про відсторонення Павелка з посади голови асоціації.

Про це повідомляє пресслужба української асоціації футболу.

"В окремих ЗМІ шириться чергова порція недостовірної інформації про нібито "відсторонення" керівника УАФ Андрія Павелка від займаної посади та про те, що він нібито з цим "погодився". Наголошуємо, що президент УАФ не був відсторонений від займаної посади, відповідне рішення першої судової інстанції не вступило в законну силу. Процедура його апеляційного оскарження триває", - йдеться у заяві.