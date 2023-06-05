Боруссія Д безплатно підписала захисника Боруссії М Бенсебайні

Джерело - Чемпіон.
Дортмундська Боруссія підписала лівого захисника Боруссії Менхенгладбах Рамі Бенсебайні.
Про це повідомляє пресслужба "джмелів".
Перехід відбувся на правах вільного агента.
Контракт з 28-річним алжирцем розрахований на 4 роки.
Welcome, bienvenue, مرحباً Ramy! 🇩🇿 pic.twitter.com/aABd4w5sEn— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 5, 2023
Нагадаємо, Брайтон підпише півзахисника Боруссії Дортмунд.
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