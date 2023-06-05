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Боруссія Д безплатно підписала захисника Боруссії М Бенсебайні

Перехід відбувся на правах вільного агента
Сьогодні 18:20 181 0
Боруссія Д безплатно підписала захисника Боруссії М Бенсебайні
#Боруссія Дортмунд, #Боруссія Менхенгладбах

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія підписала лівого захисника Боруссії Менхенгладбах Рамі Бенсебайні.

Про це повідомляє пресслужба "джмелів".

Перехід відбувся на правах вільного агента.

Контракт з 28-річним алжирцем розрахований на 4 роки.

Нагадаємо, Брайтон підпише півзахисника Боруссії Дортмунд.

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