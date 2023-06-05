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Угарте та Асенсіо незабаром підпишуть контракти з ПСЖ

ПСЖ близький до закриття двох літніх трансферів
Сьогодні 16:37 175 0
Угарте та Асенсіо незабаром підпишуть контракти з ПСЖ
Фото: AFP
#Асенсіо, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Спортінг

Джерело - Чемпіон.

Найближчим часом ПСЖ завершить підписання двох літніх новачків.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Йдеться про півзахисника Спортінга Мануеля Угарте. Сума переходу складе 60 мільйонів євро. Контракт буде дійсний до кінця сезону 2027/28.

Сьогодні гравець пройде медогляд і офіційно підпише угоду з новим клубом.

Також, у Париж на підписання контракту прибуде ще один новачок ПСЖ - колишній вінгер Реала Марко Асенсіо.

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