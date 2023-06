Угарте та Асенсіо незабаром підпишуть контракти з ПСЖ

Найближчим часом ПСЖ завершить підписання двох літніх новачків.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Йдеться про півзахисника Спортінга Мануеля Угарте. Сума переходу складе 60 мільйонів євро. Контракт буде дійсний до кінця сезону 2027/28.

Сьогодні гравець пройде медогляд і офіційно підпише угоду з новим клубом.

Також, у Париж на підписання контракту прибуде ще один новачок ПСЖ - колишній вінгер Реала Марко Асенсіо.

Marco Asensio and Manuel Ugarte will both undergo medical tests in the next hours at PSG. 🔴🔵 #PSG



◉ Ugarte will sign until June 2028;



◉ Asensio will sign until June 2027;



◉ Jorge Mendes took care of both deals and he’s also in Paris to complete all the documents. pic.twitter.com/BdSKHRM8Hy