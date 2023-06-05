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Шовковський пояснив нічию з Металістом 1925

Олександр Шовковський прокоментував нічию з Металістом 1925
Сьогодні 11:26 269 0
Шовковський пояснив нічию з Металістом 1925
#Динамо Київ, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський

Джерело - fcdynamo.com.

Гравці Динамо не правильно зіграли тактично в епізоді з пропущеним голом від Металіста 1925 в останньому турі УПЛ.

Про це розповів виконувач обов'язків головного тренера киян Олександр Шовковський.

"Вітаю всіх із завершенням чергового чемпіонату України. Враховуючи, в якій ситуації зараз перебуває наша країна, ми можемо лише подякувати Збройним силам України за те, що цей чемпіонат відбувся. Це було непросто, складно, але при цьому ми всі розуміємо, що якби він не розпочався, то український футбол був би у великій ямі.

Не знаю, як би тоді люди, які вкладають у футбол, утримували б команди та гравців. Усі розуміємо, яка економічна складова нашої держави. Всі наші зусилля спрямовані виключно на те, щоб перемогти нашого спільного ворога. Упевнений, що найближчим часом нам це вдасться. Наступний чемпіонат, сподіваюся, пройде вже за зовсім інших умов.

Стосовно гри, то ми контролювали її, розуміли, за рахунок чого буде діяти суперник. Забили гол, темп не зменшували, але з ніг на голову все перевернулося після вилучення. Це футбол. Але головна помилка була не у вилученні, а в неправильних тактичних діях. Ми не мали права залишати ось так гравця один в один. Про це говорили гравцям, але сталося так, як сталося.

Далі був уже зовсім інший малюнок, нам треба було перебудуватися, у другому таймі ми більш-менш контролювали ситуацію на футбольному полі, але серйозних моментів не було. Тож я вітаю команду Металіст 1925 із тим, що вони вирішили своє завдання зберегти прописку в елітному дивізіоні, вболівальників вітаю із завершенням сезону, а в нас попереду детальний аналіз. І потрібно вже думати про новий сезон", – відзначив Шовковський.

Нагадаємо, Динамо вдруге в історії не змогло завоювати медалі чемпіонату України.

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