Хіт переграв Ураган і виграв чемпіонат України з футзалу

Кияни виграли в 5-у матчі серії

Джерело - Чемпіон.

У п'ятому матчі фінальної серії VBET Екстра-ліги з футзалу 22/23 ХІТ переграв Ураган.

Матч завершився з рахунком 2:3. Ця перемога принесла киянам перемогу в чемпіонаті.

Чемпіонат України з футзалу - Екстраліга

Фінал, 31 травня

Ураган - ХІТ 2:3 (0:2)

Рахунок у серії 2:3

Голи: 0:1 - 3 Журба, 0:2 - 20 Жук, 1:2 - 26 Фаренюк, 1:3 - 27 Чернявський, 2:3 - 32 Микитюк (пен)

Восени ХІТ представлятиме Україну у футзальній Лізі чемпіонів УЄФА.

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