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Зубков: Заради чемпіонства я і повертався додому

Олександр Зубков прокоментував перемогу команди у чемпіонаті України.
Сьогодні 09:41 271 0
Зубков: Заради чемпіонства я і повертався додому
#Олександр Зубков, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар в останніх матчах чемпіонату своєю грою довів, що він дійсно є чемпіоном України.

Про це розповів півзахисник "гірників" Олександр Зубков.

"Заради чемпіонства я і повертався додому. Так, воно було важким, ми йшли крок за кроком: десь відставали, а десь були лідерами. Останні матчі показали, що ми дійсно є чемпіонами.

Найяскравіший спогад цього сезону? Напевно, це останні матчі, коли більше зріднилися один з одним. Ми поговорили і вирішили, що маємо видати гарний фініш, адже це наші прямі конкуренти і матчі проти них були емоційно важкими, але яскравими. Який етап сезону був найважчим? Мабуть, були матчі, де ми втрачали очки, хоча не повинні були цього робити. Тоді починаєш шукати причини в собі, але згодом усе вирівнювалося, і ми були на правильній дорозі.

По-перше, присвячую це чемпіонство воїнам, які боронять нашу країну. Нашим хлопцям, які кожного дня збивають ракети та "шахіди". А також усім уболівальникам. Президентові клубу, усім уболівальникам, менеджменту, який щодня працював, нашим керівникам, тренерам та гравцям. Цей сезон став історичним і ми разом вписали його в історію!" - сказав Зубков.

Раніше Шахтар отримав чемпіонський кубок УПЛ.

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