Павар не буде продовжувати контракт з Баварією

Захисник Баварії Бенжамен Павар не продовжуватиме контракт з німецьким клубом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст збірної Франції хоче змінити клуб.

Його поточний контракт діє до 2024 року. Гравцем раніше цікавився Інтер.

Benjamin Pavard will not sign new deal at Bayern, confirmed — as reported by @altobelli13. Pavard wants to try new chapter, current deal expires in 2024. 🚨🔴 #FCBayern



Barcelona have different priorities, Inter asked for Pavard in January. But the race becomes 100% open now. pic.twitter.com/EOfZPDjiqA