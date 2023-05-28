Динамо запропонує Зорі одного з гравців замість Бражка

Джерело - Sport Arena.
Динамо достроково поверне орендованого Зорею Володимира Бражка, якщо він вразить тренерський штаб київського клубу на літніх зборах.
Про це повідомляє Sport Arena.
У такому разі київський клуб запропонує луганському одного зі своїх гравців, оскільки оренда була розрахована і на наступний сезон.
Динамо планує шукати посилення у літнє трансферне вікно, зокрема на закордонному ринку.
Напередодні Динамо підписало новий контракт з Беніто.
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