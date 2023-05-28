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Динамо запропонує Зорі одного з гравців замість Бражка

Динамо може підписати влітку гравця з-за кордону
Сьогодні 14:59 323 0
Динамо запропонує Зорі одного з гравців замість Бражка
#Динамо Київ, #Зоря, #Володимир Бражко

Джерело - Sport Arena.

Динамо достроково поверне орендованого Зорею Володимира Бражка, якщо він вразить тренерський штаб київського клубу на літніх зборах.

Про це повідомляє Sport Arena.

У такому разі київський клуб запропонує луганському одного зі своїх гравців, оскільки оренда була розрахована і на наступний сезон.

Динамо планує шукати посилення у літнє трансферне вікно, зокрема на закордонному ринку.

Напередодні Динамо підписало новий контракт з Беніто.

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