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Тренер Феєнорда Слот готовий очолити Тоттенгем влітку

У шорт-листі "шпор" зараз знаходяться 2 кандидати
Сьогодні 11:25 171 0
Тренер Феєнорда Слот готовий очолити Тоттенгем влітку
Фото: Getty Images
#Тоттенгем, #Феєнорд, #Арне Слот

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Феєноорда Арне Слот відкритий до пропозиції Тоттенгема очолити команду.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У шорт-листі "шпор" зараз знаходяться 2 кандидати - нідерландець та Луїс Енріке.

Тепер рішення залишається за президентом клубу Деніелом Леві.

Лондонцям у випадку призначення Слота потрібно буде виплатити компенсацію у 6 мільйонів фунтів. Під його керівництвом Феєноорд цього року виграв чемпіонат Нідерландів.

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