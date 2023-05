Тренер Феєнорда Слот готовий очолити Тоттенгем влітку

Головний тренер Феєноорда Арне Слот відкритий до пропозиції Тоттенгема очолити команду.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У шорт-листі "шпор" зараз знаходяться 2 кандидати - нідерландець та Луїс Енріке.

Тепер рішення залишається за президентом клубу Деніелом Леві.

Лондонцям у випадку призначення Слота потрібно буде виплатити компенсацію у 6 мільйонів фунтів. Під його керівництвом Феєноорд цього року виграв чемпіонат Нідерландів.

◉ Mac Allister deal includes release clause; Liverpool are big favorites as personal terms are almost agreed.



◉ Manchester United, keen on Kim Min-jae but not a done deal at this stage.



◉ Arne Slot open to Tottenham job, up to Daniel Levy now.



🎥 https://t.co/O3Ondz2BHI pic.twitter.com/O6cJjhIRi1