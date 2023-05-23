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Ньюкасл вперше за 20 років вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів

"Сороки" стали недосяжними для Ліверпуля з 5-го місця
Сьогодні 08:50 289 0
Ньюкасл вперше за 20 років вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер Сіті, #Ліга чемпіонів, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Ньюкасл гарантував собі участь у розіграші Ліги чемпіонів за підсумками поточного сезону АПЛ.

Про це повідомляє Squawka.

Підопічні Едді Гау зіграли внічию з Лестером (0:0) у 37-му турі та стали недосяжними для Ліверпуля з 5-го місця - перевага становить 4 очки.

Це перше потрапляння команди в основну частину Ліги чемпіонів з сезону 2002/03.

Ньюкасл також брав участь у турнірі в кампанії 2003/04, але тоді вилетів з кваліфікації та не потрапив у груповий етап.

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