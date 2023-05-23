Ньюкасл вперше за 20 років вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Ньюкасл гарантував собі участь у розіграші Ліги чемпіонів за підсумками поточного сезону АПЛ.
Про це повідомляє Squawka.
Підопічні Едді Гау зіграли внічию з Лестером (0:0) у 37-му турі та стали недосяжними для Ліверпуля з 5-го місця - перевага становить 4 очки.
Це перше потрапляння команди в основну частину Ліги чемпіонів з сезону 2002/03.
Ньюкасл також брав участь у турнірі в кампанії 2003/04, але тоді вилетів з кваліфікації та не потрапив у груповий етап.
Newcastle United have qualified for the Champions League group stage for the first time since the 2002/03 season.— Squawka (@Squawka) May 22, 2023
After 20 years, UCL nights are coming back to St. James Park. 🤩 pic.twitter.com/KQvX1y9ptz
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