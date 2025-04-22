Реал, Дюплантіс і Надаль серед переможців престижної нагороди Laureus-2025
Вчора, 21 квітня, в Мадриді пройшла церемонія нагородження Laureus World Sports Awards 2025.
Список переможців опублікувала пресслужба події.
Найкращою командою року визнали мадридський Реал. Минулого року "бланкос" перемогли в Лізі чемпіонів, обігравши в фіналі Боруссію Дортмунд (2:0).
Нагороду "Видатні спортивні особистості" отримали шведський легкоатлет Арман Дюплантіс та американська гімнастка Сімона Байлз.
Для Сімони це вже четверта нагорода Laureus. Вона зрівнялася з рекордсменкою за титулами тенісисткою Сереною Вільямс.
Легенда тенісу Рафаель Надаль був удостоєний спеціальної нагороди "Спортивна ікона спорту".
Іспанський вундеркінд і чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії Ламін Ямал став найкращим у номінації "Прорив року".
Бразильська гімнастка Ребекка Андраде здобула визнання в категорії "Повернення року".
Нагадаємо, Сімона Байлз стане почесним гостем перегонів Kentucky Derby. На її честь надається можливість дати команду "Riders Up!" перед стартом.