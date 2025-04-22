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Реал, Дюплантіс і Надаль серед переможців престижної нагороди Laureus-2025

Руслан Травкін — 22 квітня 2025, 08:45
Реал, Дюплантіс і Надаль серед переможців престижної нагороди Laureus-2025
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Вчора, 21 квітня, в Мадриді пройшла церемонія нагородження Laureus World Sports Awards 2025.

Список переможців опублікувала пресслужба події.

Найкращою командою року визнали мадридський Реал. Минулого року "бланкос" перемогли в Лізі чемпіонів, обігравши в фіналі Боруссію Дортмунд (2:0).

Нагороду "Видатні спортивні особистості" отримали шведський легкоатлет Арман Дюплантіс та американська гімнастка Сімона Байлз.

Для Сімони це вже четверта нагорода Laureus. Вона зрівнялася з рекордсменкою за титулами тенісисткою Сереною Вільямс.

Легенда тенісу Рафаель Надаль був удостоєний спеціальної нагороди "Спортивна ікона спорту".

Іспанський вундеркінд і чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії Ламін Ямал став найкращим у номінації "Прорив року".

Бразильська гімнастка Ребекка Андраде здобула визнання в категорії "Повернення року".

Нагадаємо, Сімона Байлз стане почесним гостем перегонів Kentucky Derby. На її честь надається можливість дати команду "Riders Up!" перед стартом.

Реал Мадрид Рафаель Надаль Арман Дюплантіс Сімона Байлз

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