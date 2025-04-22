Реал, Дюплантіс і Надаль серед переможців престижної нагороди Laureus-2025

Вчора, 21 квітня, в Мадриді пройшла церемонія нагородження Laureus World Sports Awards 2025.

Список переможців опублікувала пресслужба події.

Найкращою командою року визнали мадридський Реал. Минулого року "бланкос" перемогли в Лізі чемпіонів, обігравши в фіналі Боруссію Дортмунд (2:0).

Нагороду "Видатні спортивні особистості" отримали шведський легкоатлет Арман Дюплантіс та американська гімнастка Сімона Байлз.

🏆 Mondo Duplantis is the Laureus World Sportsman of the Year#Laureus25 pic.twitter.com/MZp1q2q5Dg — Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025

Для Сімони це вже четверта нагорода Laureus. Вона зрівнялася з рекордсменкою за титулами тенісисткою Сереною Вільямс.

The Laureus World Sportswoman of the Year is Simone Biles 🏆#Laureus25 pic.twitter.com/mnWv9Jiyn6 — Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025

Легенда тенісу Рафаель Надаль був удостоєний спеціальної нагороди "Спортивна ікона спорту".

🏆 Rafael Nadal receives the Laureus Sporting Icon Award#Laureus25 pic.twitter.com/RzMy5csLuE — Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025

Іспанський вундеркінд і чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії Ламін Ямал став найкращим у номінації "Прорив року".

🏆 Lamine Yamal is the Laureus World Breakthrough of the Year#Laureus25 pic.twitter.com/IvBkTEgvXl — Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025

Бразильська гімнастка Ребекка Андраде здобула визнання в категорії "Повернення року".

Rebeca Andrade is the Laureus World Comeback of the Year Award winner 🏆#Laureus25 pic.twitter.com/M8AkXV0xCm — Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025

Нагадаємо, Сімона Байлз стане почесним гостем перегонів Kentucky Derby. На її честь надається можливість дати команду "Riders Up!" перед стартом.