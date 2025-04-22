Ексфутболіст Ліона та Фулгема придбав литовський клуб

Колишній футболіст Ліона, Селтіка та Фулгема Мусса Дембеле став власником литовського клубу Мінія.

Про це повідомляє Talksport.

Француз уклав угоду через свою інвестиційну фірму Triple M, яка також володіє правами на малійський клуб Манса.

Зазначимо, що Мінія виступає у Першій лізі Литви та за підсумками п'яти зіграних турів посідає дев'яте місце – 6 очок. Єдиним трофеєм за всю історію команди є перемога у Кубку литви в 1964 році.

Дембеле є вихованцем ПСЖ та Фулгема, де розпочинав свою кар'єру. Найкращий період форварда був у Ліоні, де він за 172 матчі забив 70 м'ячів та віддав 19 результативних передач.

У складі Селтіка Мусса двічі ставав чемпіоном Шотландії, а під час оренди в Атлетико виграва Ла Лігу сезону-2020/21. Наразі форвард виступає за Аль-Іттіфак.

Раніше з французької Ліги 2 вилетів клуб, який нещодавно придбав зірка Реала Кіліан Мбаппе.