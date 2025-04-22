Детройт перервав невдалу серію в плейоф НБА, яка тривала майже 17 років

Детройт Пістонс обіграв Нікс (100:94) і здобув першу перемогу в плейоф Національної баскетбольної асоціації з травня 2008 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Починаючи з сезону-2008/09 Детройт тричі виходив у постсезон за цей період, але кожного разу вилітав від суперників із рахунком 0:4.

Серія без перемог тривала 16 років, 10 місяців і 26 днів.

Tonight’s 100-94 victory over New York was Detroit’s first playoff victory since May 26, 2008, snapping a playoff drought of 16 years, 10 months and 26 days. pic.twitter.com/Xt96UDuReb — Pistons PR (@Pistons_PR) April 22, 2025

Been a long time coming, but we're back pic.twitter.com/jtNIiyFroI — Detroit Pistons (@DetroitPistons) April 22, 2025

Нагадаємо, з усіма результатами ігрового дня в плейоф НБА можна ознайомитися ТУТ.