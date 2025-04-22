Детройт перервав невдалу серію в плейоф НБА, яка тривала майже 17 років
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Детройт Пістонс обіграв Нікс (100:94) і здобув першу перемогу в плейоф Національної баскетбольної асоціації з травня 2008 року.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Починаючи з сезону-2008/09 Детройт тричі виходив у постсезон за цей період, але кожного разу вилітав від суперників із рахунком 0:4.
Серія без перемог тривала 16 років, 10 місяців і 26 днів.
Нагадаємо, з усіма результатами ігрового дня в плейоф НБА можна ознайомитися ТУТ.