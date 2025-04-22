Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Детройт перервав невдалу серію в плейоф НБА, яка тривала майже 17 років

Руслан Травкін — 22 квітня 2025, 08:13
Детройт перервав невдалу серію в плейоф НБА, яка тривала майже 17 років
x.com/DetroitPistons

Детройт Пістонс обіграв Нікс (100:94) і здобув першу перемогу в плейоф Національної баскетбольної асоціації з травня 2008 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Починаючи з сезону-2008/09 Детройт тричі виходив у постсезон за цей період, але кожного разу вилітав від суперників із рахунком 0:4. 

Серія без перемог тривала 16 років, 10 місяців і 26 днів.

Нагадаємо, з усіма результатами ігрового дня в плейоф НБА можна ознайомитися ТУТ

Читайте також :
Фото НБА. Плейоф-2025. Хто стане чемпіоном? Оклахома, Бостон, Клівленд, чи, можливо, Голден Стейт? Прогноз редакції Чемпіона
баскетбол Нікс НБА Детройт Пістонс

Детройт Пістонс

Плейоф НБА: Кліпперс здолали Денвер, Нью-Йорк поступився Детройту
НБА. Плейоф-2025. Розклад матчів, турнірна сітка
Плейоф стартував: Денвер втримав перемогу над Кліпперс, Лейкерс без шансів поступилися Міннесоті
Селтікс без плану "Б", прорив Пістонс, проблеми Янніса: підсумок Східної конференції НБА
Кліпперс розгромили Даллас, Мілвокі в овертаймі дотис Маямі в регулярному чемпіонаті НБА

Останні новини