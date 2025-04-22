Кубок Стенлі: Едмонтон розпочав плейоф поразкою, Даллас зрівняв рахунок у серії з Колорадо
У ніч на 22 квітня продовжилися матчі Кубку Стенлі сезону-2024/25.
Вашингтон в овертаймі дотис Монреаль. Вінніпег вдома переміг Сент-Луїс і веде в серії 2:0.
Також овертайм знадобився в матчі між Далласом і Колорадо. Перемогу здобули гравці Старз і зрівняли рахунок у серії.
Фіналіст минулого сезону Едмонтон невдало розпочав плейоф. Ойлерз на виїзді зазнали поразки від Лос-Анджелеса.
Вашингтон – Монреаль 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) (рахунок у серії 1:0)
Вінніпег – Сент-Луїс 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) (рахунок у серії 2:0)
Даллас – Колорадо 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1.:0) (рахунок у серії 1:1)
Лос-Анджелес – Едмонтон 6:5 (2:0, 2:1, 2:4) (рахунок у серії 1:0)
Нагадаємо, збірна України U-18 програла збірній Данії у межах чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA.