Головне
Калініна перемогла росіянку Кудермєтову на шляху до фіналу в Римі
Сьогодні 19:32 247 1
Monte програли GamerLegion вилетіли з BLAST Paris Major 2023
Сьогодні 19:53 31
Збірна Фінляндії розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 19:09 271
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 18:59 40983
Шахтар вирвав перемогу у Вереса у 27 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 249
Історія дня. У 13 років він боровся з жінками, а зараз став чемпіоном Європи
Сьогодні 18:22 254
Ф'юрі - Усику: Ось тобі моя пропозиція – бій на Вемблі влітку, ти і я
Сьогодні 17:57 364
Ворскла мінімально здолала Кривбас у 27 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 215
Дніпро-1 вирвав перемогу у Колоса в 27 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 621
Італія змагається з Англією за першість у сезоні, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 14:45 58080 5
Прямі трансляції

КДК УАФ оштрафував Минай та Дніпро-1 за допуск глядачів на стадіон

Сьогодні 19:21 272 0
КДК УАФ оштрафував Минай та Дніпро-1 за допуск глядачів на стадіон
#Минай, #Олександрія, #СК Дніпро-1, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував Минай та Дніпро-1 за допуск глядачів на домашні матчі УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Минай сплатить 10 тисяч гривень за порушення Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану на грі з Дніпром-1, яка відбулася 15 травня.

Дніпро-1 оштрафований на 20 тисяч гривень за аналогічне порушення в грі з Олександрією 11 травня, яке стало для клубу повторним.

Відповідно до рішення Виконавчого комітету УАФ на час дії воєнного стану кошти, отримані УАФ як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 5076
Італія змагається з Англією за першість у сезоні, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Італія змагається з Англією за першість у сезоні, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 58080 5
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 5889 5
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 40983
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 36269
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 82877 3
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 76250 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43760
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1575
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7188
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 35614 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35841 1