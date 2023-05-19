КДК УАФ оштрафував Минай та Дніпро-1 за допуск глядачів на стадіон

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував Минай та Дніпро-1 за допуск глядачів на домашні матчі УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Минай сплатить 10 тисяч гривень за порушення Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану на грі з Дніпром-1, яка відбулася 15 травня.

Дніпро-1 оштрафований на 20 тисяч гривень за аналогічне порушення в грі з Олександрією 11 травня, яке стало для клубу повторним.

Відповідно до рішення Виконавчого комітету УАФ на час дії воєнного стану кошти, отримані УАФ як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.

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