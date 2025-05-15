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Група вболівальників опинилася під колесами перед матчем Еспаньйол – Барселона

Станіслав Лисак — 15 травня 2025, 23:30
Група вболівальників опинилася під колесами перед матчем Еспаньйол – Барселона
ФК Еспаньйол

Напередодні матчу між Еспаньйолом та Барселоною сталася неприємна ситуація. На підступах до стадіону група вболівальників опинилася під колесами.

Про це повідомляє AS з посиланням на місцеві ЗМІ.

13 осіб отримали легке поранення після наїзду. За даними поліції Каталонії цей інцидент був нещасним випадком.

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Згідно зі свідченнями спочатку жінка ненароком збила дівчину, що викликало докори з боку кількох людей, які почали кидати в автомобіль різні предмети.

Перебуваючи в стані нервозності водійка ненавмисно прискорилася і наїхала на вболівальників попереду, жінку, яка перебувала за кермом заарештували.

"Повідомляємо, що наїзд на людей за межами стадіону знаходиться під контролем і ніхто не постраждав", – оголосив Еспаньйол на 7 хвилині матчу з Барселоною.

Після першого тайму у поєдинку зафіксована нічия з рахунком 0:0. Зауважимо, що в разі перемоги підопічні Гансі Фліка достроково стануть чемпіонами Ла Ліги.

Барселона Еспаньйол Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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