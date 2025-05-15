Група вболівальників опинилася під колесами перед матчем Еспаньйол – Барселона
Напередодні матчу між Еспаньйолом та Барселоною сталася неприємна ситуація. На підступах до стадіону група вболівальників опинилася під колесами.
Про це повідомляє AS з посиланням на місцеві ЗМІ.
13 осіб отримали легке поранення після наїзду. За даними поліції Каталонії цей інцидент був нещасним випадком.
Згідно зі свідченнями спочатку жінка ненароком збила дівчину, що викликало докори з боку кількох людей, які почали кидати в автомобіль різні предмети.
Перебуваючи в стані нервозності водійка ненавмисно прискорилася і наїхала на вболівальників попереду, жінку, яка перебувала за кермом заарештували.
"Повідомляємо, що наїзд на людей за межами стадіону знаходиться під контролем і ніхто не постраждав", – оголосив Еспаньйол на 7 хвилині матчу з Барселоною.
Після першого тайму у поєдинку зафіксована нічия з рахунком 0:0. Зауважимо, що в разі перемоги підопічні Гансі Фліка достроково стануть чемпіонами Ла Ліги.