Клуб АПЛ продовжив контракти із трьома ключовими гравцями
Фулгем оголосив про пролонгацію контрактів трьох ключових гравців команди.
Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.
Зокрема, "дачники" продовжили контракти з фланговими півзахисниками Адамою Траоре та Гаррі Вілсононом, а також із форвардом Раулем Хіменесом.
Нові угоди діятимуть до літа 2026 року.
Траоре у поточному сезоні забив 2 голи та віддав 7 передач у 39 матчах. На рахунку Вілсона 5 голів та 1 асист у 25 матчах, водночас Хіменес забив 13 голів та віддав 3 асисти.
У поточному сезоні Фулгем за 2 тури до завершення першості посідає 11-е місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, маючи в активі 51 заліковий бал.
Раніше Англійська Прем'єр-ліга оголосила п'ятірку претендентів на звання найкращого тренера сезону-2024/25.