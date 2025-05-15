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Клуб АПЛ продовжив контракти із трьома ключовими гравцями

Олексій Мурзак — 15 травня 2025, 23:51
Клуб АПЛ продовжив контракти із трьома ключовими гравцями
Рауль Хіменес
x.com/FulhamFC

Фулгем оголосив про пролонгацію контрактів трьох ключових гравців команди.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Зокрема, "дачники" продовжили контракти з фланговими півзахисниками Адамою Траоре та Гаррі Вілсононом, а також із форвардом Раулем Хіменесом.

Нові угоди діятимуть до літа 2026 року.

Траоре у поточному сезоні забив 2 голи та віддав 7 передач у 39 матчах. На рахунку Вілсона 5 голів та 1 асист у 25 матчах, водночас Хіменес забив 13 голів та віддав 3 асисти.

У поточному сезоні Фулгем за 2 тури до завершення першості посідає 11-е місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, маючи в активі 51 заліковий бал.

Раніше Англійська Прем'єр-ліга оголосила п'ятірку претендентів на звання найкращого тренера сезону-2024/25.

Чемпіонат Англії, АПЛ Фулгем

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