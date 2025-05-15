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Клуб Бензема та Канте став чемпіоном Саудівської Аравії

Олег Дідух — 15 травня 2025, 23:42
Клуб Бензема та Канте став чемпіоном Саудівської Аравії
Getty Images

Аль-Іттіхад достроково став чемпіоном Саудівської Аравії сезону-2024/25.

Сьогодні, 15 травня, команда Лорана Блана у 32 турі першості на виїзді обіграла Аль-Раед 3:1 та за два тури до фінішу стала недосяжною для найближчого переслідувача, Аль-Хіляля.

Для Аль-Іттіхада це друге чемпіонство за останні три роки та сумарно десяте в історії. Раніше команда завойовувала титул у 1982, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2009 і 2023 роках.

За Аль-Іттіхад виступають такі зіркові футболісти як Карім Бензема, Нголо Канте та Фабіньо. Бензема у чемпіонському сезоні відзначився 21 голом і 9 асистами у 28 матчах національної першості.

Зазначимо, що Аль-Наср Кріштіану Роналду йде лише четвертим у чемпіонаті та може залишитися без континентальних турнірів на наступний сезон.

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Чемпіонат Саудівської Аравії Карім Бензема Аль-Іттіхад

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