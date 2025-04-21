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Наполі та Мілан проявляють інтерес до лідера Болоньї

Олексій Мурзак — 21 квітня 2025, 17:22
Наполі та Мілан проявляють інтерес до лідера Болоньї
Ріккардо Орсоліні
Getty Images

Наполі та Мілан зацікавлені у трансфері лідера нападу Болоньї Ріккардо Орсоліні.

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, футболіст привернув увагу обох клубів завдяки своїй блискучій формі. Орсоліні відіграв ключову роль у тому, що Болонья претендує на друге поспіль потрапляння до Ліги чемпіонів, а також вийшла до півфіналу Кубку Італії.

Наприкінці сезону Ріккардо збирається зустрітися з керівництвом, щоб обговорити своє майбутнє. Його чинний контракт з командою діє до 2027 року.

У поточного сезоні італійський нападник забив 14 голів та 4 асисти в 33 матчах в усіх турнірах.  Портал Transfermarkt оцінює вартість форварда у 20 мільйонів євро.

Зазначимо, що вчора, 20 квітня, гол Орсоліні приніс Болоньї перемогу над Інтером у матчі 33-го туру Серії А.

Болонья Мілан Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери

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