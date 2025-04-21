Серія А назвала дату, в яку будуть зіграні чотири перенесені матчі 33-го туру
Чотири матчі 33-го туру Серії А, які 21 квітня були перенесені через смерть Папи Римського Франциска, відбудуться у середу, 23 квітня.
Початок всіх поєдинків о 19:30.
Це будут зустрічі Удінезе – Торіно, Кальярі – Фіорентина, Дженоа – Лаціо та Парма – Ювентус.
Цього ж дня відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Кубку Італії Інтер – Мілан. Початок о 22.00.
Нагадаємо, після 33 турів на вершині турнірної таблиці італійської першості встановилося двовладдя – Інтер 20 квітня поступився Болоньї (0:1), тож тепер Нерадзуррі ділять перше місце разом із Наполі – обидва клуби мають по 71 заліковому балу.