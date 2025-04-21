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Серія А назвала дату, в яку будуть зіграні чотири перенесені матчі 33-го туру

Олексій Мурзак — 21 квітня 2025, 16:49
Серія А назвала дату, в яку будуть зіграні чотири перенесені матчі 33-го туру

Чотири матчі 33-го туру Серії А, які 21 квітня були перенесені через смерть Папи Римського Франциска, відбудуться у середу, 23 квітня.

Початок всіх поєдинків о 19:30.

Це будут зустрічі Удінезе – Торіно, Кальярі – Фіорентина, Дженоа – Лаціо та Парма – Ювентус.

Цього ж дня відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Кубку Італії Інтер – Мілан. Початок о 22.00.

Нагадаємо, після 33 турів на вершині турнірної таблиці італійської першості встановилося двовладдя – Інтер 20 квітня поступився Болоньї (0:1), тож тепер Нерадзуррі ділять перше місце разом із Наполі – обидва клуби мають по 71 заліковому балу.

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