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О'Салліван назвав помилку Вілсона, яка обернулася для нього провалом на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 21 квітня 2025, 16:53
О'Салліван назвав помилку Вілсона, яка обернулася для нього провалом на чемпіонаті світу
Ронні О'Салліван (ліворуч)
Instagram

Легенда снукеру Ронні О'Салліван вважає, що Кайрен Вілсон провів дуже інтенсивний сезон, тому не зумів бути "свіжим" на чемпіонаті світу.

Слова "ракети" цитує Thesun.co.uk.

"Думаю, Кайрен міг би пропустити кілька турнірів, бо йому не обов'язково було тоді грати. Чемпіонат світу – це той турнір, який ти хочеш виграти. Взяти місяць перерви у грі...

До цього турніру потрібно підійти дуже свіжим. Потрібно бути готовим і сильним до чвертьфіналів та півфіналу. На мою думку, він занадто багато грав.

Я завжди пишу Кайрену протягом сезону, тому що ми з ним дуже добре ладнаємо. Він брав участь у багатьох турнірах, виграв багато турнірів... але я думаю, що він грав у дуже великій кількості турнірів, у яких йому не потрібно було грати", – сказав Ронні.

Нагадаємо, на цьогорічному чемпіонаті світу чинний чемпіон Кайрен Вілсон програв китайцю Лей Пейфаню в першому раунді.

Ронні О'Салліван дебютував на World Snooker Championship у 1993 році. З того часу він не пропустив жодного турніру, а в семи випадках ставав чемпіоном. Востаннє йому це вдалося в 2022 році.

снукер Ронні О'Салліван Кайрен Вілсон

снукер

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