О'Салліван назвав помилку Вілсона, яка обернулася для нього провалом на чемпіонаті світу

Легенда снукеру Ронні О'Салліван вважає, що Кайрен Вілсон провів дуже інтенсивний сезон, тому не зумів бути "свіжим" на чемпіонаті світу.

Слова "ракети" цитує Thesun.co.uk.

"Думаю, Кайрен міг би пропустити кілька турнірів, бо йому не обов'язково було тоді грати. Чемпіонат світу – це той турнір, який ти хочеш виграти. Взяти місяць перерви у грі...

До цього турніру потрібно підійти дуже свіжим. Потрібно бути готовим і сильним до чвертьфіналів та півфіналу. На мою думку, він занадто багато грав.

Я завжди пишу Кайрену протягом сезону, тому що ми з ним дуже добре ладнаємо. Він брав участь у багатьох турнірах, виграв багато турнірів... але я думаю, що він грав у дуже великій кількості турнірів, у яких йому не потрібно було грати", – сказав Ронні.