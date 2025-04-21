Українські каратисти здобули дві медалі на міжнародному турнірі в Єгипті.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

Зокрема, Олександра Шолохова стала чемпіонкою у ваговій категорії до 61 кг (куміте), а Андрій Заплітній став срібним призером (до 75 кг).

Зазначимо, що Заплітній вперше виборов срібло найпрестижнішого турніру світу з карате, водночас для Шолохової здобута золота медаль Прем'єр-ліги стала другою в кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що збірна України здобула п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з дзюдо.