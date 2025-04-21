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🥇 🥈Українські каратисти здобули дві медалі на міжнародному турнірі в Єгипті

Олексій Мурзак — 21 квітня 2025, 17:44
🥇 🥈Українські каратисти здобули дві медалі на міжнародному турнірі в Єгипті
minmolodsport

Українські каратисти здобули дві медалі на міжнародному турнірі в Єгипті.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

Зокрема, Олександра Шолохова стала чемпіонкою у ваговій категорії до 61 кг (куміте), а Андрій Заплітній став срібним призером (до 75 кг).

Зазначимо, що Заплітній вперше виборов срібло найпрестижнішого турніру світу з карате, водночас для Шолохової здобута золота медаль Прем'єр-ліги стала другою в кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що збірна України здобула п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з дзюдо.

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