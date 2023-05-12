Артета не підтвердив, що Зінченко вибув до кінця сезону

Термін відновлення українського захисника команди Арсенал Олександра Зінченка поки не відомий.

Про це заявив головний тренер канонірів Мікель Артета.

"Що стосується Вільяма Саліба, то, напевно, він не буде готовий до матчу із Брайтоном (14 травня). Ми сумніваємося, що він буде готовий і до наступної гри (20 травня проти Ноттінгем Форест).

Зінченко вибув до кінця сезону, чи це підтверджено? Ні", - заявив Артета.