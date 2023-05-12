Артета не підтвердив, що Зінченко вибув до кінця сезону

Джерело - Чемпіон.
Термін відновлення українського захисника команди Арсенал Олександра Зінченка поки не відомий.
Про це заявив головний тренер канонірів Мікель Артета.
"Що стосується Вільяма Саліба, то, напевно, він не буде готовий до матчу із Брайтоном (14 травня). Ми сумніваємося, що він буде готовий і до наступної гри (20 травня проти Ноттінгем Форест).
Зінченко вибув до кінця сезону, чи це підтверджено? Ні", - заявив Артета.
Mikel Arteta on Saliba & Zinchenko injuries:— Chris Wheatley (@ChrisWheatley) May 12, 2023
"With William it’s for sure he’s not going to be fit for this game and we’re doubting him for next game. 🇫🇷 #AFC
Zinchenko out for the season confirmed?
"No." pic.twitter.com/qTxSCJ0nxT
Раніше ЗМІ повідомляли, що українець вибув до кінця сезону.