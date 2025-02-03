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Захисник Тоттенгема вибув до кінця сезону через травму

Станіслав Лисак — 3 лютого 2025, 22:11
Футболіст Раду Дрегушин
Раду Дрегушин
ФК Тоттенгем

Центральний захисник Тоттенгема Раду Дрегушин може пропустити решту сезону-2024/2025 через пошкодження.

Про це повідомляє The Athletic.

Румунський гравець пошкодив передню хрестоподібну зв'язку правого коліна під час поєдинку Ліги Європи проти шведського Ельфсборга.

Футболіст був прооперований провідним хірургом в Лондоні та не зможе повернутися на поле найближчим часом.

Нагадаємо, що Раду Дрегушин приєднався до Тоттенгема в січні 2024 року з Дженоа за 25 млн євро. У нинішньому сезоні румун відіграв за "шпор" 28 матчів у всіх турнірах.

Напередодні лондонський клуб оголосив про підписання центрального захисника Ланса Кевіна Дансо на правах оренди.

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем Раду Дрегушин

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