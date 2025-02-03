Захисник Тоттенгема вибув до кінця сезону через травму
Раду Дрегушин
ФК Тоттенгем
Центральний захисник Тоттенгема Раду Дрегушин може пропустити решту сезону-2024/2025 через пошкодження.
Про це повідомляє The Athletic.
Румунський гравець пошкодив передню хрестоподібну зв'язку правого коліна під час поєдинку Ліги Європи проти шведського Ельфсборга.
Футболіст був прооперований провідним хірургом в Лондоні та не зможе повернутися на поле найближчим часом.
Нагадаємо, що Раду Дрегушин приєднався до Тоттенгема в січні 2024 року з Дженоа за 25 млн євро. У нинішньому сезоні румун відіграв за "шпор" 28 матчів у всіх турнірах.
Напередодні лондонський клуб оголосив про підписання центрального захисника Ланса Кевіна Дансо на правах оренди.