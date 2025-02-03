Балотеллі може повернутися до колишнього клубу

Італійський форвард Дженоа Маріо Балотеллі може змінити клубну прописку та повернутися до Монци.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт з 34-річним футболістом буде розрахований на пів року – до червня 2025-го. Нинішня угода Балотеллі з "грифонами" також підписана до кінця нинішнього сезону.

Скандальний гравець уже виступав за Монцу з грудня 2020-го по липень 2021-го. Маріо Балотеллі приєднався до Дженоа, за який також виступає український півзахисник Руслан Малиновський, лише наприкінці жовтня минулого року.

Зазначимо, що обоє так і не перетнулися на полі, оскільки Малиновський досі відновлюється після тяжкої травми.

За цей час італієць провів шість матчів, у яких відіграв 56 хвилин. Після 22 турів Дженоа набрав 26 очок і посідає 12 місце у Серії А.