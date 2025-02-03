Американський стартап XDOWN розробив ударний дрон PS Killer у формі м'яча для американського футболу

Американський стартап XDOWN розробив ударний дрон у формі м'яча для американського футболу.

Про це пише defence-blog.com.

Для активації дрона на корпусі є спеціальна кнопка, а сам процес розробники описують як "візьми-увімкни-кинь". Дрон діє за принципом "кинь і забудь".

Дрон-камікадзе завдяки своїй мініатюрності може розвивати швидкість до 250 км за годину. Дальність польоту складає майже 60 км.

The American company XDOWN has unveiled a new drone, the PS Killer (PSK), designed in the shape of a football.



The PSK is a lightweight, throwable tactical UAV built for rapid deployment in combat scenarios. It is intended for special operations forces and counterterrorism… pic.twitter.com/AqmQ8cRMLX — Venik (@venik44) February 2, 2025

У повітрі безпілотнику необхідно близько двох секунд аби розправити крила та лопаті гвинта у кормовій частині.

Дрон має високу точність та здатен ефективно усувати загрози з мінімальним ризиком ураження оточуючих об’єктів.

Нагадаємо, лідер Канзас-Сіті Чіфс Патрік Махоумс вийшов на друге місце в історії НФЛ за перемогами в плейоф серед квотербеків.