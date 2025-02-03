Американський стартап XDOWN розробив ударний дрон PS Killer у формі м'яча для американського футболу
Американський стартап XDOWN розробив ударний дрон у формі м'яча для американського футболу.
Про це пише defence-blog.com.
Для активації дрона на корпусі є спеціальна кнопка, а сам процес розробники описують як "візьми-увімкни-кинь". Дрон діє за принципом "кинь і забудь".
Дрон-камікадзе завдяки своїй мініатюрності може розвивати швидкість до 250 км за годину. Дальність польоту складає майже 60 км.
У повітрі безпілотнику необхідно близько двох секунд аби розправити крила та лопаті гвинта у кормовій частині.
Дрон має високу точність та здатен ефективно усувати загрози з мінімальним ризиком ураження оточуючих об’єктів.
Нагадаємо, лідер Канзас-Сіті Чіфс Патрік Махоумс вийшов на друге місце в історії НФЛ за перемогами в плейоф серед квотербеків.