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Американський стартап XDOWN розробив ударний дрон PS Killer у формі м'яча для американського футболу

Руслан Травкін — 3 лютого 2025, 21:52
Американський стартап XDOWN розробив ударний дрон PS Killer у формі м'яча для американського футболу
defence-blog.com. Photo courtesy of Alexander Balan

Американський стартап XDOWN розробив ударний дрон у формі м'яча для американського футболу.

Про це пише defence-blog.com.

Для активації дрона на корпусі є спеціальна кнопка, а сам процес розробники описують як "візьми-увімкни-кинь". Дрон діє за принципом "кинь і забудь".

Дрон-камікадзе завдяки своїй мініатюрності може розвивати швидкість до 250 км за годину. Дальність польоту складає майже 60 км.

У повітрі безпілотнику необхідно близько двох секунд аби розправити крила та лопаті гвинта у кормовій частині.

Дрон має високу точність та здатен ефективно усувати загрози з мінімальним ризиком ураження оточуючих об’єктів.

Нагадаємо, лідер Канзас-Сіті Чіфс Патрік Махоумс вийшов на друге місце в історії НФЛ за перемогами в плейоф серед квотербеків. 

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