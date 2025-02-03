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10 001 за добу: американець встановив світовий рекорд за кількістю підтягувань

Руслан Травкін — 3 лютого 2025, 23:00
10 001 за добу: американець встановив світовий рекорд за кількістю підтягувань
Трут Хейнс
Instagram

Американський блогер Трут Хейнс встановив новий світовий рекорд за кількістю підтягувань протягом доби. Він зробив 10 001 повторень.

Про його рекорд повідомили різні акаунти у соцмережі "Х". На сайті Книги рекордів Гіннеса ще не оновили це досягнення.

Зазначимо, що Хейнс уже був рекордсменом світу за кількістю підтягувань за один день. Тоді він зробив 8 100 разів, за що його внесли до Книги рекордів Гіннеса.

Згодом його рекорд побив Даг Мартін, який зробив 9 250 повторень, за що все ще рахується світовим рекордсменом.

Нагадаємо, що легендарний хокеїст Яромир Ягр закинув шайбу в матчі чемпіонату Чехії та оновив власний рекорд найвіковішого хокеїста, який відзначався у професійній лізі.

Рекорд рекорд Гіннесса

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