10 001 за добу: американець встановив світовий рекорд за кількістю підтягувань

Американський блогер Трут Хейнс встановив новий світовий рекорд за кількістю підтягувань протягом доби. Він зробив 10 001 повторень.

Про його рекорд повідомили різні акаунти у соцмережі "Х". На сайті Книги рекордів Гіннеса ще не оновили це досягнення.

Truett Hanes just conquered a new @GWR World Record, with 10,001 pull ups in 24 hours! Smashing his previous record of 8,100, and what was the current record of 9,250.



Absolutely unfathomable! Congratulations Truett! @CameronHanes



Video courtesy of @EvanHafer pic.twitter.com/JaQRhvxWPW — BobVance.eth (@brewingbutcher) February 2, 2025

Doug Censor Martin no longer holds the World Record for most pull-ups in 24 hours as the previous record holder Truett Hanes has returned to take it back



Hanes completed 10,001 pull-ups to Censor’s 9,250 pic.twitter.com/ulNA94HyTQ — Dexerto (@Dexerto) February 3, 2025

Зазначимо, що Хейнс уже був рекордсменом світу за кількістю підтягувань за один день. Тоді він зробив 8 100 разів, за що його внесли до Книги рекордів Гіннеса.

Згодом його рекорд побив Даг Мартін, який зробив 9 250 повторень, за що все ще рахується світовим рекордсменом.

Нагадаємо, що легендарний хокеїст Яромир Ягр закинув шайбу в матчі чемпіонату Чехії та оновив власний рекорд найвіковішого хокеїста, який відзначався у професійній лізі.