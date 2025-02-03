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Бенфіка Трубіна посилила напад чемпіоном Євро-2020

Руслан Травкін — 3 лютого 2025, 22:30
Бенфіка Трубіна посилила напад чемпіоном Євро-2020
Андреа Белотті
x.com/SLBenfica

Лісабонська Бенфіка, за яку грає воротар збірної України Анатолій Трубін, домовилася про оренду нападника італійського Комо Андреа Белотті.

Про це повідомила пресслужба "орлів".

Оренда буде діяти до кінця сезону. 31-річний нападник буде грати під №19.

Цього сезону він провів 18 матчів у Серії А, але забив лише 2 голи. Портал transfermarkt оцінює Андреа в 2 млн євро.

Протягом кар'єри він також грав за Альбінолеффе, Палермо, Торіно, Рому та Фіорентину. На його рахунку 12 голів за 44 поєдинки за збірну Італії. Разом зі "Скаудро Адзуррою" він ставав чемпіоном Євро-2020.

Нагадаємо, Бенфіка переграла Амадору (3:2). Анатолій Трубін отримав досить низьку оцінку за цей матч.

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