Мхітарян: Інтер грав з переможним настроєм

Джерело - uefa.com.
Інтер з перших хвилин гри з Міланом у півфіналі ЛЧ грав з переможним настроєм.
Про це розповів півзахисник Генріх Мхітарян.
"З перших секунд ми грали з переможним настроєм. Ми забили двічі у першому таймі. У другому ми просто контролювали хід зустрічі, але виграли.
Дуже дякую моїм партнерам по команді, але ще нічого не закінчено. Нам потрібно якнайкраще підготуватися до матчу-відповіді", - відзначив Мхітарян.
Генріх Мхітарян, автор другого голу, був названий найкращим гравцем міланського дербі.
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