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Мхітарян: Інтер грав з переможним настроєм

Генріх Мхітарян прокоментував перемогу над Міланом
Сьогодні 10:37 311 0
Мхітарян: Інтер грав з переможним настроєм
Фото - gettyimages
#Інтер, #Генріх Мхітарян

Джерело - uefa.com.

 Інтер з перших хвилин гри з Міланом у півфіналі ЛЧ грав з переможним настроєм.

Про це розповів півзахисник Генріх Мхітарян.

"З перших секунд ми грали з переможним настроєм. Ми забили двічі у першому таймі. У другому ми просто контролювали хід зустрічі, але виграли.

Дуже дякую моїм партнерам по команді, але ще нічого не закінчено. Нам потрібно якнайкраще підготуватися до матчу-відповіді", - відзначив Мхітарян.

Генріх Мхітарян, автор другого голу, був названий найкращим гравцем міланського дербі.

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