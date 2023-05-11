Мхітарян: Інтер грав з переможним настроєм

Інтер з перших хвилин гри з Міланом у півфіналі ЛЧ грав з переможним настроєм.

Про це розповів півзахисник Генріх Мхітарян.

"З перших секунд ми грали з переможним настроєм. Ми забили двічі у першому таймі. У другому ми просто контролювали хід зустрічі, але виграли.

Дуже дякую моїм партнерам по команді, але ще нічого не закінчено. Нам потрібно якнайкраще підготуватися до матчу-відповіді", - відзначив Мхітарян.